El folclore reunió a la familia en el parque San Martín

El anfiteatro “Cuchi” Leguizamón del parque San Martín se convirtió en escenario de una jornada dedicada a celebrar y poner en valor el folklore, a través de una propuesta organizada por el Centro Polivalente de Arte Nº 5092, con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial del Folklore, que se conmemora cada 22 de agosto, y tiene como eje el reconocimiento y la transmisión de las tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales de los pueblos.

Bajo el lema “Borrando fronteras”, la actividad invitó a ampliar la mirada sobre el folklore como espacio de encuentro e intercambio entre culturas, reuniendo a estudiantes, docentes y familias en torno a distintas expresiones artísticas.

Durante la mañana, estudiantes del Centro Polivalente de Arte compartieron parte del trabajo desarrollado durante el año, con presentaciones de danzas de origen folclórico y popular, danzas escénicas, música en vivo, exposiciones, stands y juegos folklóricos tradicionales.

La propuesta también contó con la presencia de estudiantes de instituciones educativas invitadas, generando un espacio de intercambio y encuentro entre distintas comunidades educativas.

La Banda Municipal “25 de Mayo” participó con una destacada presentación que incluyó un repertorio musical que pasó por los diferentes géneros y que hizo bailar a todos los presentes.

De esta manera, la actividad volvió a generar un espacio para que las nuevas generaciones sean protagonistas de la cultura, compartiendo sus aprendizajes y producciones con la comunidad.

En este marco, el coordinador de la Agencia de Cultura, Gonzalo Corral destacó: “Estamos acompañando y participando, la Banda Municipal 25 de Mayo también está presente en un día tan importante, en el que estamos homenajeando al folklore. Estamos muy contentos porque intervienen diferentes colegios y por ver el anfiteatro completamente lleno de jóvenes y niños homenajeando a nuestras raíces, con muchos stands”.

Además, remarcó la importancia de generar y ocupar espacios culturales en la ciudad: “Ocupar las plazas y espacios como estos es netamente cultural y la alegría es doble porque el folklore en la ciudad de Salta está más vivo que nunca”, afirmó.

Por su parte, la profesora Yanil Amador, del Centro Polivalente de Arte, resaltó la posibilidad de compartir con la comunidad el trabajo que los estudiantes realizan durante el año. “Mañana es el Día del Folklore y hoy tenemos la oportunidad, en esta fecha y en este espacio que tenemos en la ciudad, de realizar las actividades que trabajamos en las aulas y que hoy podemos compartir con todos”, señaló.

La docente explicó: “Folklore no es solamente danza y música, sino que también es todo lo que hacemos en el día a día. Los stands tratan de eso: de un producto artesanal, su relación con el emprendimiento, de poder realizar trabajos con otras instituciones y de la importancia de planificar eventos. Los chicos lo realizan a través de esta jornada”, expresó.

Asimismo, destacó: “Hoy nos acompañan diferentes instituciones educativas y la Municipalidad. Es muy importante poder impulsar el trabajo que venimos realizando y vincularnos con otras instituciones. Es un gran día para aprender y festejarlo en conjunto”.

Finalmente, Amador reflexionó sobre el valor del folklore como parte de nuestra identidad: “En estos tiempos el folklore tiene que ver con lo cotidiano, con actividades que hacemos día a día y que mayormente no tomamos conciencia de lo importantes que son. El aporte de cada uno, revalorizar lo que se aprende desde hace mucho y fusionarlo con lo actual hace a lo que somos, como parte de nuestra identidad nacional y cultural”.