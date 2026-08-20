El Teatro Municipal invita a un fin de semana a puro arte
El Teatro Municipal se prepara para un nuevo fin de semana de actividades que invita a encontrarse con distintas expresiones artísticas y disfrutar de propuestas pensadas para públicos diversos.
La agenda comenzará el sábado 22, a las 20 horas, con “Latinaje”, una obra de danza contemporánea presentada por Soma Movimiento Contemporáneo. La puesta propone explorar el lenguaje del movimiento y la expresión corporal a través de una propuesta escénica. La función tendrá entrada con costo y para obtener mayor información se puede consultar al 387 5190906.
El domingo 23, a las 17 horas, llegará “Blancanieves y el portal del bosque encantado”, a cargo del Grupo de Teatro Tiempos de Enigmas. La historia invita a grandes y chicos a adentrarse en un universo de fantasía, personajes y aventuras a partir de una nueva propuesta inspirada en el clásico cuento. Las entradas serán con costo y para más información se puede llamar al 387 5226756.
Ambas propuestas se desarrollarán en el Teatro Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240, que continúa ofreciendo su escenario para que artistas y compañías de la ciudad compartan sus producciones con la comunidad.
Cronograma
Sábado 22
*Obra de danza contemporánea: “Latinaje”
Hora: 20 horas
*Lugar Teatro Municipal
Entrada con costo
Más información: 3875190906
Organiza: Soma Movimiento Contemporáneo
Domingo 23
*Obra de teatro: “Blancanieves y el portal del bosque encantado”
Hora: 17 horas
Lugar: Teatro Municipal
Entrada con costo
Más información: 3875226756
Organiza: Grupo de Teatro Tiempos de Enigmas