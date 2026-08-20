El Teatro Municipal invita a un fin de semana a puro arte

El Teatro Municipal se prepara para un nuevo fin de semana de actividades que invita a encontrarse con distintas expresiones artísticas y disfrutar de propuestas pensadas para públicos diversos.

La agenda comenzará el sábado 22, a las 20 horas, con “Latinaje”, una obra de danza contemporánea presentada por Soma Movimiento Contemporáneo. La puesta propone explorar el lenguaje del movimiento y la expresión corporal a través de una propuesta escénica. La función tendrá entrada con costo y para obtener mayor información se puede consultar al 387 5190906.

El domingo 23, a las 17 horas, llegará “Blancanieves y el portal del bosque encantado”, a cargo del Grupo de Teatro Tiempos de Enigmas. La historia invita a grandes y chicos a adentrarse en un universo de fantasía, personajes y aventuras a partir de una nueva propuesta inspirada en el clásico cuento. Las entradas serán con costo y para más información se puede llamar al 387 5226756.

Ambas propuestas se desarrollarán en el Teatro Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240, que continúa ofreciendo su escenario para que artistas y compañías de la ciudad compartan sus producciones con la comunidad.

Cronograma

Sábado 22

*Obra de danza contemporánea: “Latinaje”

Hora: 20 horas

*Lugar Teatro Municipal

Entrada con costo

Más información: 3875190906

Organiza: Soma Movimiento Contemporáneo

Domingo 23

*Obra de teatro: “Blancanieves y el portal del bosque encantado”

Hora: 17 horas

Lugar: Teatro Municipal

Entrada con costo

Más información: 3875226756

Organiza: Grupo de Teatro Tiempos de Enigmas