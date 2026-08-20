Conocé los nuevos servicios que ofrecerá el mercado San Miguel

La Unidad de Administración de Mercados Municipales (UAMM) informó que el Mercado San Miguel incorpora nuevos servicios vinculados a la fotografía y la gráfica, ampliando su propuesta comercial en pleno centro de la ciudad.

En el lugar, vecinos y turistas pueden acceder a revelado fotográfico, ampliaciones, impresiones, trabajos gráficos y sublimaciones, entre otras opciones.

La propuesta incluye revelados color y blanco y negro, diseño, impresión de banners, vinilo y cartelería, además de álbumes personalizados —como los de 15 años, casamientos y bautismos—, portarretratos y diversos productos gráficos.

Asimismo, se realizan diseños a medida y sublimación DTF en tazas, termos, mates, jarros cerveceros, remeras, gorras y otros artículos, brindando soluciones para regalos y necesidades personales o empresariales.

Desde la UAMM destacaron que estos servicios permiten transformar recuerdos en productos duraderos, en un contexto donde gran parte de las imágenes quedan almacenadas en dispositivos digitales.