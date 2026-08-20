La medida preventiva y el procedimiento administrativo se dispuso con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad y calidad en la prestación del servicio de transporte público.
El miércoles 26 habrá un operativo de descacharrado en Solís Pizarro
LocalesHace 13 horasPrensa
Los vecinos deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue. Será de 8 a 13 hs junto al Ejército Argentino y el área de Control de Vectores de Nación.
La Municipalidad de Salta llevará adelante un operativo de descacharrado este miércoles 26 de 8 a 13, en el barrio Solís Pizarro.
Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “la actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue y la Chikungunya”.
La programación para lo que resta de agosto y septiembre continuará de la siguiente manera:
- Lunes 31/08: barrio Solidaridad IV
- Miércoles 2/09: Villa Floresta Baja
- Miércoles 09/09: barrio Palermo I
- Jueves 17/09: barrio 20 de Febrero
- Viernes 25/09: Asentamiento San Javier
Es importante recordar que, aunque ya comenzó la temporada de invierno, los huevos del mosquito permanecen en recipientes, por lo que es fundamental mantener los hogares libres de estos elementos.
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