Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de “Harry Potter”

Nicholas Hoult será Gilderoy Lockhart en la temporada 2 de Harry Potter, la serie de HBO que ya prepara su segunda entrega antes del estreno de la primera, previsto para esta Navidad. La confirmación llegó a través de Entertainment Weekly, que detalló que el actor asumirá en televisión el papel que Kenneth Branagh interpretó en la adaptación cinematográfica de Harry Potter y la cámara secreta.

La elección suma un nombre de alto perfil a una producción que todavía no debutó en pantalla, pero que ya recibió luz verde para continuar. Según informó Entertainment Weekly, la segunda temporada apunta a una emisión hacia fines de 2027 y comenzará su rodaje en los próximos meses.

El anuncio también despeja una especulación que había crecido en los últimos días entre los seguidores de la saga. De acuerdo con Entertainment Weekly, parte de los fans vinculaba a Nicholas Hoult con el universo de Harry Potter, aunque el rumor más repetido lo ubicaba cerca de otro personaje.

En el universo creado por J.K. Rowling, Gilderoy Lockhart aparece como un mago de gran exposición pública, con una imagen construida alrededor de la celebridad, el prestigio y una sucesión de relatos heroicos que más tarde quedan bajo sospecha. En la historia, Albus Dumbledore lo convoca para ocupar el puesto de profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en Hogwarts.