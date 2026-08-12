Salta coordina acciones con la Cruz Roja Argentina ante un posible Super Niño

El ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún mantuvo una reunión con el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, para reforzar la cooperación entre ambas instituciones y avanzar en la planificación de medidas preventivas en la provincia.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la continuidad del trabajo territorial en las localidades más aisladas de Salta, donde la articulación entre organismos resulta fundamental para acompañar a las comunidades y fortalecer su capacidad de respuesta.

Durante la reunión también se analizó la necesidad de anticiparse a posibles escenarios climáticos adversos y se avanzó en la planificación de acciones preventivas frente a los eventuales efectos del fenómeno conocido como Super Niño.