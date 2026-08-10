Femicidio: Una mujer fue atacada delante de sus tres hijos

Daniela Natalia Armoa, una joven de 27 años oriunda de Eldorado, Misiones, fue asesinada a puñaladas en una vivienda del barrio Lanusse, en la ciudad bonaerense de Luján. Como testigos estuvieron los tres hijos de la víctima, de 12, 10 y 5 años. Por el crimen fue detenido su pareja, identificado como César Q., quien quedó acusado de femicidio.

De acuerdo con la información difundida por fuentes vinculadas al caso, el episodio se produjo dentro de la casa donde vivía la familia. La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que la agresión comenzó durante una discusión entre la víctima y su pareja.

Los momentos posteriores al ataque fueron relatados por vecinos de la zona. Según esos testimonios, los chicos habrían intentado intervenir para detener al hombre cuando comenzó a agredir a su madre. Los gritos de los menores alertaron a quienes se encontraban en las inmediaciones.

Siempre de acuerdo con los testimonios recogidos durante las primeras horas de la investigación, los vecinos salieron de sus viviendas para intentar auxiliar a Daniela. El sospechoso, en tanto, habría abandonado el lugar caminando y llevaba un arma blanca en la mano, además de presentar manchas de sangre en la ropa.

La joven fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján. Ingresó con heridas de gravedad y, pese a la atención médica, murió poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Luego de recibir el alerta, efectivos del Grupo Táctico de Operaciones de Luján desplegaron un operativo para encontrar al sospechoso. Finalmente, César Q. fue localizado en la vivienda de su madre y detenido.

Después fue trasladado a la Comisaría de Marcos Paz, donde quedó a disposición de la Justicia. Está previsto que sea indagado mientras avanza la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el crimen y cuál fue su participación.

La causa quedó en manos de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio y ordenó distintas medidas para reconstruir la secuencia del ataque.