Inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna con actividades en toda la provincia

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Materno e Infancia de la Subsecretaría de Medicina Social, la Comisión Provincial de Lactancia Materna y la Dirección de Nutrición y Alimentación Saludable, llevará adelante del 1 al 7 de agosto una agenda de actividades destinada a promover, proteger y apoyar la lactancia materna en toda la provincia.

La apertura provincial tendrá lugar el lunes 3 de agosto, de 9 a 13, en el Complejo Deportivo Municipal de La Merced y estará a cargo del equipo de salud del hospital Nicolás Lozano. La jornada reunirá a instituciones de la zona y de áreas operativas vecinas, con propuestas de promoción de la salud, actividades educativas y espacios de intercambio con la comunidad.

Además, todas las áreas operativas de la provincia desarrollarán acciones de promoción y difusión de la lactancia materna en sus respectivas comunidades, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a las familias y visibilizar la importancia de esta práctica para la salud materno infantil.

Como parte del cronograma, el 14 de agosto se realizará en Chicoana el 25° Encuentro del Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna, organizado junto al equipo del Área Operativa XXXIII.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora cada año del 1 al 7 de agosto, es una campaña impulsada por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA). En 2026, el lema "Lactancia materna para sostener un comienzo de vida saludable: fortalezcamos las acciones que funcionan" pone el acento en consolidar y ampliar las estrategias que han demostrado mejorar los resultados de la lactancia materna, convocando a gobiernos, equipos de salud, lugares de trabajo, organizaciones y familias a fortalecer la red de apoyo a las madres.

En la provincia, las prácticas de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses alcanzan un 58 %, superando la meta mundial establecida por la Organización Mundial de la Salud y ubicándose por encima del promedio nacional. Esto significa que casi seis de cada diez bebés reciben el mejor comienzo de vida, favoreciendo su crecimiento, desarrollo y salud a largo plazo.

Estos resultados son consecuencia del trabajo sostenido de los equipos de salud, las familias y la comunidad para generar entornos protectores y promover prácticas basadas en evidencia.

Durante el primer semestre de este año, el Hospital Nicolás Lozano obtuvo la certificación como el primer Centro Amigo de la Lactancia Materna de la provincia. Además, la empresa Abra Silver Resource Corp fue acreditada como Espacio Amigo de la Lactancia, incorporándose a la red de instituciones comprometidas con el acompañamiento a las familias. Otras organizaciones también iniciaron el proceso de certificación con el asesoramiento de la Comisión Provincial de Lactancia Materna.

En ese mismo período, la Dirección de Materno e Infancia, la Comisión Provincial de Lactancia Materna y la Dirección de Nutrición y Alimentación Saludable capacitaron a más de 120 agentes de salud en Consejería en Lactancia Materna y Resolución de la Emergencia. La formación fortaleció las herramientas de los equipos para brindar una atención basada en la escucha, el acompañamiento y la identificación de las barreras que pueden dificultar la lactancia.