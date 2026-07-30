Suspendieron la peregrinación en bicicleta desde Cafayate por la crisis económica
Hace 2 horasprensa
Los bici peregrinos de Cafayate no participarán este año de la tradicional travesía hacia el altar del Señor y la Virgen del Milagro
Oscar González, coordinador del grupo anunció que luego de 25 años ininterrumpidos los bici peregrinos no participarán de su camino hacia el altar del Señor y la Virgen del Milagro debido a los altos costos de los servicios necesarios como los seguros, transporte de apoyo, baños químicos y la logística de traslado.