Se reabrieron las paritarias entre el Gobierno y los gremios estatales

Asimismo, explicaron que el escenario actual responde a un modelo económico de carácter ortodoxo, con predominio del mercado sobre la intervención del Estado, lo que se refleja en una marcada retracción de la actividad y del consumo. Indicaron además que la caída de la recaudación afecta las cuentas públicas y mencionaron, entre otros indicadores nacionales, el cierre de miles de empresas, el incremento del desempleo y los niveles de pobreza.

Los funcionarios señalaron que las proyecciones indican que este contexto no registrará mejoras durante el segundo semestre del año. No obstante, reafirmaron la decisión del Gobierno provincial de cuidar el servicio público y a los trabajadores estatales, organizando el presupuesto para sostener el empleo, sin despidos y acompañando la actividad económica mediante distintas medidas.

En ese marco, destacaron la continuidad de la obra pública, la implementación de medidas de alivio fiscal y la reducción de impuestos como herramientas para sostener la economía provincial frente a la crisis.