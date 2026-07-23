Aerolíneas Argentinas sumará 20 aviones nuevos

Desde Londres, Inglaterra - Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de un programa de renovación y modernización de flota que prevé la incorporación de 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031. Lo hizo en AirShow la Feria Internacional de Farnborough, en las afueras de esta capital, uno de los principales encuentros globales de las empresas del sector, fabricantes de aviones y players del sector aeroespacial, donde suelen anunciarse acuerdos de gran volumen y relevancia para la industria.

Según la aerolínea de bandera, se trata de la inversión más significativa de la compañía en los últimos diez años. La iniciativa permitirá modernizar el 25% de la flota total y el 60% de los aviones destinados a vuelos de largo alcance, con el objetivo de fortalecer la conectividad doméstica, regional e internacional. Cuando se completa el esquema sumará un 10% a su oferta de asientos.

El plan de flota 2027-2031 contempla la adquisición progresiva -por medio de contratos de leasing con lessors globales, como Avolon, ACG y AerCap- de 6 aviones Airbus A330neo y 8 Boeing 737 MAX 10, cuyos contratos se formalizaron en el marco de la feria. A estos equipos se sumarán también 6 Boeing 737 MAX 8, dos ya contratados y otros cuatro en proceso de incorporación. Esto permitirá mantener actualizado el parque actual de 84 aeronaves y, eventualmente, según la evolución del mercado renovar alguno de los contratas que se irán venciendo.