Avanza a paso firme la Autopista del Valle de Lerma

La Autopista del Valle de Lerma avanza a paso firme. Hoy el gobernador Gustavo Sáenz supervisó las tareas que incluyen frentes de obra simultáneos: Ya se colocaron 36 vigas del primer nudo vial sobre la ruta provincial 24, comenzó la excavación del canal pluvial a la altura del río Rosario y avanzan los trabajos en los nudos viales de las rutas provinciales 23 y 22.

Esta infraestructura financiada íntegramente con fondos provinciales está diseñada para responder al crecimiento de la provincia por las próximas cinco décadas y además incluye la construcción de un canal colector pluvial de 12 kilómetros, paralelo a la traza.

El mandatario destacó que “cuando hablamos de crecimiento, hablamos de hacer obras que trasciendan una gestión”.

En este sentido, “la Autopista del Valle de Lerma la pensamos para el futuro de Salta: para integrar localidades, potenciar la producción, el turismo y generar más oportunidades para miles de familias”.

El Gobernador aseguró que su gestión planifica el futuro de la Provincia con las obras esenciales que Salta necesita.

La nueva autopista tendrá una extensión de 22 kilómetros, totalmente iluminada con tecnología LED de última generación. Está proyectada para soportar un flujo de hasta 40.000 vehículos diarios y contará con cruces a distinto nivel, garantizando la continuidad y seguridad de las rutas provinciales preexistentes.

El proyecto integral incluye tres puentes estratégicos sobre los ríos Pulares y Rosario, además de un cruce sobre las vías del ferrocarril en la zona de Los Vallistos.

El desarrollo de la Autopista forma parte del plan integral de infraestructura vial que lleva adelante la Provincia, dotando mayor seguridad en el tránsito, optimizando caminos para todo el sector productivo y generando puestos de trabajo.