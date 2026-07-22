Córdoba: Asesinó a su expareja, que también era su prima

Un nuevo femicidio ocurrió este lunes en la provincia de Córdoba. El femicida ya contaba con una condena vigente y una orden de restricción en su contra.
 
 
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Cuestionamientos por el expediente que investiga a Generación Zoe

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La investigación penal en torno a Generación Zoe y su fundador Leonardo Cositorto sumó un nuevo capítulo de tensión tras revelarse presuntas maniobras de manipulación y fraude procesal en los tribunales de Villa María, provincia de Córdoba. Los cuestionamientos apuntan directamente a la actuación de la fiscal de instrucción Juliana Companys, quien lideró los operativos y las imputaciones.
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