Córdoba: Asesinó a su expareja, que también era su prima

El hecho se desencadenó tras una fuerte discusión que escaló rápidamente a la agresión física. La madre de Rocío intentó intervenir para defender a su hija, pero ante la violencia del agresor —quien también intentó atacarla— se vio obligada a saltar por una ventana para buscar ayuda. Al regresar a la casa, encontró a su hija tendida en la calle, perdiendo mucha sangre tras haber recibido una puñalada fatal en el abdomen.

El femicida huyó a pie con manchas de sangre en su ropa y, aparentemente, bajo los efectos del alcohol. En su huida, se cruzó con un vecino a quien le confesó espontáneamente el crimen diciendo: “Apuñalé a la Rocío”. Minutos después, la Policía de Córdoba logró detenerlo a pocas cuadras de la vivienda.

La tragedia pone el foco en la eficacia de las medidas judiciales, ya que Baudracco ya contaba con una condena de 2025 por violencia de género de dos años y seis meses de prisión condicional. Además, sobre él pesaba una orden de restricción que, según denunció la familia de la víctima, el hombre nunca cumplió. "Tenía restricción, pero no hacía caso, iba igual", relató a medios locales la tía de la joven, quien también señaló que el agresor ya había estado detenido previamente por golpear a Rocío y a su madre.