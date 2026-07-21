Investigan la muerte de un trabajador en una construcción en Orán

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán en feria, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga la muerte de un hombre de 40 años, ocurrida durante la tarde de este lunes 20 de julio, luego de caer desde un andamio en la obra de la Ciudad Judicial de esa ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, y fue trasladado al hospital local, donde falleció horas más tarde.

Inicialmente tomó intervención la Fiscalía Penal 2 de ese distrito, y ante el fallecimiento, se giraron las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados.

Desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de personal de Criminalística para realizar las tareas de rigor en el lugar y de efectivos de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para relevar testimonios, cámaras de seguridad y otras medidas.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia, cuyo informe señala que el deceso se produjo por politraumatismo y TEC grave por caída de altura.

La fiscal Filtrín Cuezzo aseguró que se encuentran en cumplimiento las diligencias pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.