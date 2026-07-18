Estados Unidos lanza una nueva oleada de ataques contra Irán

El CENTCOM no proporcionó detalles adicionales sobre los objetivos o la magnitud de los ataques.

En tanto, Mohsen Rezaei, un alto funcionario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y asesor militar del líder supremo Mojtaba Jamenei, advirtió a Estados Unidos sobre la posibilidad de una “ofensiva a gran escala” si persistía con ataques militares contra Irán.

“Si los ataques de EE.UU. continúan durante otros dos o tres días, entraremos en una fase de operaciones ofensivas a gran escala”, citó la estatal Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés) a Rezaei en una entrevista.

“Ninguna frontera política estará segura frente a las fuerzas ofensivas de Irán”, dijo Rezaei, y añadió que Estados Unidos debería verse obligado a pagar reparaciones financieras por lo que funcionarios iraníes han caracterizado como ataques contra infraestructura civil, lo cual EE.UU. negó.

EE.UU. dice que destruyó una torre de vigilancia de la Guardia Revolucionaria de Irán utilizada para rastrear barcos en el estrecho

Estados Unidos destruyó el jueves una torre de vigilancia perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la costa sureste de Irán, según informó hoy el Ejército en un comunicado.

La destrucción de la torre de vigilancia del puerto Shahid Kalantari de Chabahar, en la ciudad homónima, mermará la capacidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para “rastrear y fijar como objetivo el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, así como para atacar a tripulaciones civiles, según el Mando Central de Estados Unidos.

“Además, el ataque protege la libertad de navegación en las aguas de la región para todas las embarcaciones, a excepción de aquellos buques que intenten violar el actual bloqueo naval estadounidense contra Irán”, añadió el Ejército.

El ataque contra la instalación se produce en un momento en que Estados Unidos trabaja para frenar el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz.