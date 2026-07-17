La AMIA renovó el reclamo de justicia

La mutual llevó a cabo el acto en conmemoración de las 85 personas fallecidas en el ataque de 1994. Su titular, Osvaldo Armoza aseguró que en el último año “no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa”. Estuvo presente el presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina.
SociedadHace 8 horasPrensaPrensa
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El presidente Javier Milei formó parte del acto en conmemoración a las 85 personas fallecidas en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 .A las 09:53, hora en que explotó la bomba en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, se hizo sonar la tradicional sirena.

Dado que este año la fecha de la conmemoración -18 de julio- coincide con el descanso del Shabat, la organización decidió adelantar el mismo, bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”.

A más de tres década de perpetrado el ataque, la causa continúa sin condenas y el reclamo de memoria, verdad y justicia permanece vigente. El jefe de Estado arribó a la sede de la mutual acompañado por la secretaria general de la Presidencia, pasada las 9.45. También forman parte la senadora libertaria, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Para este aniversario se inauguró Pasteur 9.52, un mural del artista visual Lucas Lasnier (conocido como Parbo) que forma parte del edificio reconstruido en el solar de Pasteur 633. La obra recrea la fachada de la histórica sede de AMIA tal como se encontraba un minuto antes de la explosión.

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