“Chiqui" Tapia envió ayuda a una escuela de la Puna salteña

La AFA les envió zapatillas, camisetas oficiales, pelotas, gorras, remeras y colchones para mejorar las condiciones de la escuela y del albergue.
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Todo comenzó cuando los docentes de la Escuela N° 4526 de El Rosal, en plena Quebrada del Torograbaron un video en el que los alumnos alentaban con entusiasmo a la Selección Argentina. Lo que parecía un simple mensaje de apoyo terminó recorriendo el país y conmoviendo a miles de personas, hasta llegar al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia.

Como reconocimiento, la AFA les envió zapatillas, camisetas oficiales, pelotas, gorras, remeras y colchones para mejorar las condiciones de la escuela y del albergue.

El presidente de la AFA les dejó un mensaje que trascendió el fútbol. "Donde uno nace no define el destino de su vida. Lo hacen el esfuerzo, el sacrificio, la perseverancia y el trabajo para lograr lo que uno realmente quiere. Eso representa nuestra Selección Argentina: esfuerzo, garra, unión, humildad y trabajo para cumplir los objetivos. De corazón, ¡aguante Argentina y vamos por la cuarta!", concluyó.

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