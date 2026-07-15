La inflación en junio fue de 1,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato de inflación correspondiente a junio, que reflejó una variación mensual de 1,9%, un avance de 33,5% en la comparación interanual y una suba acumulada de 16,8% en lo que va del año. De esta manera, se profundizó el proceso de desaceleración inflacionaria que comenzó en abril.

En mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 2,1%, lo que implica el mes pasado se registraron 0,2 puntos porcentuales menos. En ese contexto, la expectativa para junio giraba en torno a la posibilidad de que el índice mensual cayera por debajo del 2% por primera vez desde agosto de 2025.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que el dato del mes pasado fue el más bajo en diez meses. “La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”, observó.

A la vez, Caputo remarcó que “a nivel de divisiones, la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,3%, en tanto Prendas de vestir y calzado registró una suba de 0,4%”. “Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual. La media móvil de 3 meses disminuyó 0,5 p.p. en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”, acotó.