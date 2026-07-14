Mañana habrá un nuevo operativo de descacharrado en la ciudad

Será de 8 a 12 en el barrio Santa Lucía, en la zona oeste baja de la ciudad. Los vecinos deberán sacar a la vereda todos los elementos en desuso que puedan acumular agua para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue.
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La Municipalidad de Salta llevará adelante un nuevo operativo de descacharrado mañana de 8 a 12, en el barrio Santa Lucía, ubicado en la zona oeste baja de la ciudad.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “el operativo se desarrollará en el sector comprendido entre la avda. El Cóndor, Santa Catalina, Santa Marta y Solís Pizarro”.

“Los vecinos deberán retirar de sus domicilios y colocar en la vereda todos los recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, como neumáticos, baldes, palanganas y otros cacharros, para que sean retirados por los equipos municipales”, remarcó el funcionario.

La actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue y la Chikungunya.

Es importante recordar que, aunque ya comenzó la temporada de invierno, los huevos del mosquito permanecen en recipientes, por lo que es fundamental mantener los hogares libres de estos elementos.

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