Salen a la venta las entradas para River Vs Aldosivi
El Gobierno de Salta a través de la Agencia Provincial Salta Deportes informa sobre la venta de entradas del partido de River Plate y Aldosivi de Mar del Plata por Copa Argentina el viernes 17 de julio en el estadio Martearena.
Venta de entradas web para la parcialidad de River:
- Domingo 12 de julio desde las 16, a través de www.deportick.com
Canje:
-Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).
-Viernes 17 de julio de 10 a 16 hs, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).
Venta de entradas presencial para la parcialidad de River:
-Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boleteria Norte del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Fernández Molinas).
Venta de entradas presencial para la parcialidad de Aldosivi:
- Jueves 16 de julio de 11 a 18 hs, en Tienda Oficial del club (Olavarría 2967, Buenos Aires).
NO SE VENDERÁN ENTRADAS EN EL ESTADIO PADRE MARTEARENA EL DÍA DEL PARTIDO.
Precios:
-Menores Popular (hasta 11 años): $45000.
-Popular: $55000.
-Platea Preferencial (River): $75000.
-Platea Techada (River): $95000.
Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un Posnet.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación