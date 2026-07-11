Corte total por obras en la calle 12 de Octubre

En el marco del plan de renovación de calzada, se llevan adelante trabajos de bacheo con hormigón en la calle 12 de Octubre, motivo por el cual se dispuso un corte total de tránsito entre Mitre y Zuviría.

Durante la ejecución de las tareas, la calle Mitre mantendrá circulación por media calzada, por lo que se solicita a los conductores transitar con extrema precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal presente en el lugar.

Los trabajos corresponden a un bacheo de emergencia y se desarrollarán desde este viernes 10 hasta el 23 de julio, con una duración estimada de 14 días, sujeta a las condiciones climáticas y al avance de la obra.

Se recomienda a los vecinos y automovilistas utilizar vías alternativas para evitar demoras y contribuir al normal desarrollo de las tareas.