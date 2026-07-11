Intervención por incendios de pastizales en Capital y el Valle de Lerma

La Secretaría de Seguridad informó que, en la víspera, se realizaron varias intervenciones en distintos puntos del Valle de Lerma y en la capital para la sofocación de incendios de pastizales

La Brigada Forestal, junto a cuarteles de Bomberos de la Policía y Voluntarios, realizó tareas de extinción y enfriamiento en un incendio de pastizales registrado ayer a la tarde en inmediaciones al barrio Valle Encantado de Campo Quijano. En total el fuego afectó 4 hectáreas.