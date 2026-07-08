Milei participará de Vigilia de la Independencia del 9 de julio

El presidente Javier Milei participará de la tradicional Vigilia de la Independencia del 9 de julio en el Museo Casa Histórica de la Independencia que será, una vez más, breve y protocolar. La visita, que se desarrollará en el marco de los actos centrales por el Día de la Patria, contrastará con la ausencia del jefe de Estado en la misma fecha del año pasado, cuando suspendió su viaje a último momento por condiciones climáticas, aunque la decisión también habría estado atravesada por el desplante de gobernadores por los recortes de recursos federales del Gobierno, lo que generó un fuerte impacto político. En 2025 solo estuvieron tres gobernadores junto al anfitrión Osvaldo Jaldo.

Según confirmó el mandatario tucumano, Milei encabezará los actos oficiales, aunque no estará acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel como parte de la comitiva presidencial. La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, no invitó a la presidenta del Senado al acto oficial, por lo que la vicepresidenta viajará invitada de manera oficial por el propio gobernador Jaldo, algo que no sucedió para el acto del 20 de Junio en Rosario, ocasión en la que no formó parte de la convocatoria institucional y nadie del gobierno santafesino la saludó.

Hasta este último lunes, Jaldo había confirmado la asistencia de 10 gobernadores, al menos, para la medianoche del miércoles 8, lo que podría leerse como una muestra de acompañamiento a la Casa Rosada, en la ya zigzagueante relación de los mandatarios provinciales a la gestión mileista que justifican en la necesidad de contar con recursos federales.