157 conductores alcoholizados durante el fin de semana

Durante la jornada se atendió a un importante número de vecinos que realizaron trámites de DNI, pasaportes, cambios de domicilio, nuevos ejemplares y actualizaciones de mayores y menores.
La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana, controles preventivos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.
Se fiscalizaron 9204 vehículos en toda la provincia y se labraron 664 infracciones por incumplimiento de las normativas viales.
Entre ellas, 91 eran conductores alcoholizados, que fueron sancionados severamente. Se realizaron 6631 test de alcoholemia.
Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.
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prensaLocalesHace 2 horas
El ave autóctona se encontraba nidificando sobre un árbol frente al edificio del IPV y reaccionaba ante la presencia de peatones. Tras ser resguardada por el 105, Patrulla Ambiental y la Policía Rural, será trasladada a una reserva natural para continuar en su hábitat.