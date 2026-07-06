157 conductores alcoholizados durante el fin de semana

La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, durante este fin de semana, controles preventivos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

Se fiscalizaron 9204 vehículos en toda la provincia y se labraron 664 infracciones por incumplimiento de las normativas viales.

Entre ellas, 91 eran conductores alcoholizados, que fueron sancionados severamente. Se realizaron 6631 test de alcoholemia.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.