La funcionaria precisó que la misión es coordinada por la Agencia Federal de Emergencia, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, garantizando de este modo el soporte logístico y operativo necesario para las brigadas de Córdoba y Santa Fe que intervienen en la emergencia.
El Gobierno envió otro grupo de brigadistas a Venezuela
Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, anunció este domingo que un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hacia Venezuela "para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos".
El contingente especializado se traslada con el objetivo de dar continuidad a la asistencia humanitaria y reemplazar a las dotaciones que vienen desarrollando tareas de búsqueda y salvamento en las áreas más críticas del territorio venezolano.
Este despliegue de personal técnico resulta indispensable para mantener el ritmo de las operaciones de apoyo, considerando que desde hace unos días se encuentra un primer grupo de rescatistas que trabajan intensamente en el lugar del desastre.
La iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela estimó este domingo que 31.076 personas todavía están desaparecidas. De acuerdo con el último balance oficial disponible, la tragedia dejó 3.342 personas fallecidas y 16.740 heridas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes y de víctimas.