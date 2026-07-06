El Gobierno envió otro grupo de brigadistas a Venezuela

Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, anunció este domingo que un segundo grupo de brigadistas de las USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe partió hacia Venezuela "para completar el relevo de los equipos argentinos desplegados en las zonas afectadas por los terremotos".

El contingente especializado se traslada con el objetivo de dar continuidad a la asistencia humanitaria y reemplazar a las dotaciones que vienen desarrollando tareas de búsqueda y salvamento en las áreas más críticas del territorio venezolano.

Este despliegue de personal técnico resulta indispensable para mantener el ritmo de las operaciones de apoyo, considerando que desde hace unos días se encuentra un primer grupo de rescatistas que trabajan intensamente en el lugar del desastre.

La funcionaria precisó que la misión es coordinada por la Agencia Federal de Emergencia, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, garantizando de este modo el soporte logístico y operativo necesario para las brigadas de Córdoba y Santa Fe que intervienen en la emergencia.