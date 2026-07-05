La propuesta "Estudiá Salta 2026" llegó al Paseo Güemes

La Municipalidad de Salta participó de la feria educativa «Estudiá Salta 2026» en el Paseo Güemes y Juramento. La propuesta convocó a estudiantes, jóvenes y familias, quienes recorrieron los distintos stands para conocer la oferta académica, las alternativas de formación y los servicios que brindan organismos públicos e instituciones educativas.

La actividad contó con la presencia del intendente Emiliano Durand, el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, y la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore, quienes recorrieron los espacios y dialogaron con los expositores.

Durante la jornada, los asistentes conocieron la oferta de capacitación de la Escuela de Mecánica, la Escuela de Barbería y Peluquería, la Escuela de Emprendedores, la Fábrica Municipal y distintos talleres de formación laboral. Además, la Oficina de Empleo brindó asesoramiento sobre confección de currículums y entrevistas de trabajo.

También participaron el Centro de Adopciones Municipal «Nicolás Mancilla», que promovió la adopción responsable, realizó vacunación antirrábica gratuita y otorgó turnos para castraciones.

Asimismo, junto al Ente Regulador de los Servicios Públicos, se brindó información sobre subsidios de agua y energía.

Uno de los espacios más visitados fue el de la Escuela de Educación Técnica N.º 3144, donde se exhibieron un helicóptero Robinson R44 en condiciones de vuelo y la unidad generadora de energía de un avión MD-80.

Antonio Cruz, integrante de la institución, destacó la importancia de participar en este tipo de iniciativas: «La aviación es un área muy específica y muchas veces los chicos no saben que esta posibilidad existe en Salta. Estas actividades nos permiten mostrar lo que hacemos y compartir la pasión que sentimos por esta profesión».

La jornada finalizó con un espectáculo musical que reunió a Gaby Morales, David Leiva, Daniel Cuevas, Chirettes, Juncos, Huellah, Matías Vargas y La Yapa, quienes ofrecieron el cierre artístico de la feria.