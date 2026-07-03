El presidente de Cuba subió la tensión con Donald Trump

En diálogo con la cadena Sky News, Díaz-Canel remarcó que su administración no busca los conflictos, aunque lanzó una advertencia. "No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados. Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, sino al contrario: brindamos solidaridad al mundo. Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia", expresó.

En tal sentido, cuestionó la postura "amenazante" del gobierno estadounidense y remarcó que se trata de "una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica". También subrayó que la gestión republicana expresó "muchas mentiras y manipuló".