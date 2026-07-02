Feinmann denunció que los jugadores ecuatorianos fueron amenazados por narcotraficantes

Esta mañana en Radio Mitre el periodista Eduardo Feinmann denunció públicamente que algunos de los jugadores del seleccionado ecuatoriano de fútbol fueron amenazados por organizaciones mexicanas vinculadas al narcotráfico. El objetivo de este accionar sería asegurar el pase de México a la próxima fase y que, en un futuro, se consagre campeón del mundo.

Según comentó el periodista argentino, habrían sido cinco los jugadores extorsionados con datos personales y privados de sus familiares, tanto de los que se encontraban en el país apoyándolos como de los que se quedaron en Ecuador. Las amenazas habrían sido recibidas momentos antes de que se disputara el partido contra México en el Estadio Azteca, encuentro en el que el equipo de Beccacece quedó eliminado de la Copa.

Si bien Feinmann sostuvo que la información "parece estar confirmada", la realidad es que, hasta el momento, no hay ningún tipo de confirmación oficial al respecto por parte de las autoridades ni de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sus dichos trascendieron rápidamente en las redes sociales y generaron una gran controversia por la magnitud de la acusación.