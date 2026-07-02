Salta irá a Perú a promocionar nuestra provincia como destino turístico

La provincia de Salta ejecuta una intensa agenda de promoción en Lima, Perú, con el propósito de fortalecer lazos comerciales e incentivar el flujo de visitantes a través del vuelo directo operado por LATAM. La delegación, encabezada por la subsecretaria de Promoción, Laura Alcorta, exhibirá la oferta integral y las experiencias distintivas del destino.

El encuentro central tendrá lugar el jueves 16 de julio, a las 9:30 horas, en el Hotel Dazzler by Wyndham de Miraflores. Allí, se lanzará la campaña de invierno "Salta tan linda que enamora" y se destacarán las tres frecuencias semanales como una ventaja competitiva clave. Además, el programa incluye mesas de trabajo en las oficinas de la aerolínea para asegurar el posicionamiento constante de la provincia en el mercado internacional.

En paralelo a las rondas de negocios, los atractivos norteños llegarán a la vía pública de Miraflores para conectar con los residentes locales. Mediante activaciones urbanas, trivias y música folclórica, el público peruano disfrutará de cerca la riqueza cultural y la hospitalidad salteña, lo cual sentará las bases para futuras instancias de comercialización.

