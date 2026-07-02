Alerta amarilla por viento Zonda en gran parte de la cordillera, la Puna y los Valles salteños

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento y viento Zonda que permanecerá vigente hasta las 18 de este jueves en amplios sectores de la provincia de Salta.

La advertencia por viento alcanza a la Cordillera de los Andes y la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos, donde se prevén vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El organismo advirtió que estas condiciones pueden provocar una importante reducción de la visibilidad.

En tanto, para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos rige una alerta amarilla por viento Zonda. En estas zonas se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

El SMN indicó que el fenómeno puede generar un aumento repentino de la temperatura, condiciones de muy baja humedad relativa y levantamiento de polvo, lo que reduce la visibilidad y eleva el riesgo de incendios.

Ante este panorama, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse informada a través de los canales oficiales y conducir con extrema precaución en las zonas afectadas.

