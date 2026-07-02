Bumeran expuso que el Mundial pasa a ser un aliado que si bien se mete en la oficina, no frena la productividad. El 47% de los trabajadores argentinos afirmó que el torneo mejora el ambiente laboral, mientras que solo un 3% cree que lo empeora. A nivel regional, Perú lidera con un 56% de talentos que sienten un mejor clima, seguido por Ecuador (45%), Chile (44%) y Panamá (43%).
La pasión mundialista mejora el ambiente laboral
SociedadHace 1 díaPrensa
Un informe realizado por una consultora privada reveló que el Mundial, lejos de ser un freno para la productividad, se convierte en un motor de unión y motivación en los equipos de trabajo. La pasión por la Selección hace que la energía fluya mejor.
Durante el Mundial, los lugares de trabajo se transforman, así lo demostró un estudio de Bumeran donde el 95% de los argentinos aseguró que su productividad se mantiene igual o incluso mejora, ya que el torneo contagia buena energía: el 47% siente que el clima laboral se vuelve más positivo.
Por otro lado, aunque el 65% de los argentinos aseguró que en su organización no hay cambios durante el Mundial, quienes sí los viven destacaron las iniciativas que realizan sus organizaciones como permitir ver los partidos (65%), espacios organizados para verlos en grupo (45%) , televisores transmitiendo todo el día (26%) y el home office (12%).
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