La pasión mundialista mejora el ambiente laboral

Durante el Mundial, los lugares de trabajo se transforman, así lo demostró un estudio de Bumeran donde el 95% de los argentinos aseguró que su productividad se mantiene igual o incluso mejora, ya que el torneo contagia buena energía: el 47% siente que el clima laboral se vuelve más positivo.

Bumeran expuso que el Mundial pasa a ser un aliado que si bien se mete en la oficina, no frena la productividad. El 47% de los trabajadores argentinos afirmó que el torneo mejora el ambiente laboral, mientras que solo un 3% cree que lo empeora. A nivel regional, Perú lidera con un 56% de talentos que sienten un mejor clima, seguido por Ecuador (45%), Chile (44%) y Panamá (43%).