Javier Milei estará en Tucumán para la Vigilia del 9 de Julio

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió la confirmación oficial de la Secretaría General de la Presidencia sobre la asistencia de Javier Milei para los festejos del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Se le puso fin de ese modo a la incertidumbre que rodeaba la visita del mandatario.

Al igual que el pasado 20 de junio en Rosario por el Día de la Bandera, Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a coincidir en un acto patrio, aunque esta vez la titular del Senado de la Nación es invitada oficial y confirmó su presencia.

La confirmación del viaje del jefe de Estado contrasta con lo ocurrido el año anterior. El 9 de julio de 2025, Milei tenía previsto encabezar la tradicional Vigilia en la Casa Histórica pero se suspendió el vuelo a última hora, alegándose "condiciones climáticas adversas".

La neblina que cubría Buenos Aires fue el argumento oficial del entonces vocero presidencial Manuel Adorni, quien dimitió en los últimos días como Jefe de Gabinete de Ministros, envuelto en un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.