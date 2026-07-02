Venezuela: El Gobierno decretó 7 días de duelo nacional

Una semana después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela y que dejan, hasta el momento, cerca de 2.000 muertos, además de miles de desaparecidos, el régimen interino decretó este miércoles siete días de duelo nacional.

La decisión llega mientras aumentan los cuestionamientos por los presuntos obstáculos al ingreso y distribución de ayuda humanitaria y los reclamos de las comunidades afectadas por la escasa presencia del Estado en las zonas más golpeadas.

El duelo nacional comenzó a las 18:00 hora local (22:00 GMT) y se extenderá durante siete días. El anuncio se produjo cuando todavía siguen las tareas de búsqueda entre los escombros y cientos de familias esperan noticias de sus seres queridos.

Al comunicar la medida a través de Telegram, la jefa del chavismo, Delcy Rodríguez, aseguró que “el alma de Venezuela está desgarrada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”. También informó el inicio de “siete días de vigilia nacional” en homenaje a las víctimas de la tragedia.