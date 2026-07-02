El nodo vial Banchik – Avda del Carnaval será totalmente reformado

Como estaba previsto, la Municipalidad trabaja en la construcción de la nueva rotonda en la intersección de avenida Del Carnaval y avenida Banchik, una obra que tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial, ordenar los movimientos de circulación y optimizar la fluidez del tránsito en uno de los principales accesos de la zona sur de la ciudad.

Dante Colombo, coordinador general de Obras Públicas , expresó que «la intervención consiste en la construcción de una rotonda de forma ovalada e incluye la instalación de semáforos, paradores de colectivos, cruces peatonales y caminerías, con el objetivo de brindar mayor seguridad y accesibilidad tanto a conductores como a peatones».

«En forma complementaria, se encuentra en su etapa final la pavimentación de hormigón de la calle Parque Nacional El Palmar, en el tramo comprendido entre la Av. del Carnaval y Av. Gabriel Güemes», detalló el funcionario.

Asimismo, ya se ejecutó la pavimentación de hormigón de la calle Gato y Mancha, entre la avda. Del Carnaval y la calle Parques Nacionales El Rey, correspondiente al sentido oeste-este. Actualmente avanzan los trabajos sobre la calzada del sentido este-oeste del mismo tramo.

Por último, en los próximos días se iniciarán las obras de iluminación en la Av. Del Carnaval, en el tramo comprendido entre Avda. Banchik y calle Gato y Mancha, mejorando las condiciones de seguridad y transitabilidad del sector.

El plazo de ejecución de la obra será de 240 días corridos desde el inicio de las tareas y se realiza en el marco del plan de jerarquización de arterias.