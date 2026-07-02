Operativo de identificación en el CIC de Villa Asunción
En el marco de los operativos de identificación que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que hasta el viernes 3 de julio continuarán las acciones tanto en el interior provincial como en la ciudad de Salta.
En el municipio de General Mosconi, el móvil de identificación continuará este jueves 2 en la Misión Wichí y finalizará mañana viernes 3 de julio en el nuevo edificio municipal.
En todos los operativos del norte provincial, la atención comenzará a las 9, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada, que serán atendidos durante la misma jornada.
Capital
En la ciudad de Salta, los operativos se realizarán mediante el uso de valijas digitales en distintos barrios. Las actividades continuarán este jueves 2 de julio en el Centro Integrador Comunitario de Villa Asunción, ubicado en la intersección de Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario.
El cronograma finalizará mañana viernes 3 de julio en el CIC del barrio Solidaridad, ubicado sobre avenida Fortín Juan Manuel Cedolini.
En la Capital, la atención también comenzará a las 9 y se entregarán 70 turnos por día, que serán atendidos durante la jornada.
Costos y medios de pago
Desde marzo, los valores de los trámites identificatorios fueron actualizados por disposición del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y el exprés tiene un valor de $200.000.
Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
Finalmente, desde el organismo se informó que tanto los DNI como los pasaportes registran demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 60 días, mientras que para el pasaporte la demora ronda los 10 días hábiles. Por ello, se recomienda a los ciudadanos contemplar estos plazos al momento de gestionar la documentación.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación