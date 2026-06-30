En la primera mitad del año se hicieron 12 trasplantes de riñón en el hospital Arturo Oñativia

En el hospital Arturo Oñativia, durante el primer semestre del año, se realizaron 12 trasplantes renales, de los cuales cuatro fueron con donantes vivos y ocho con cadavéricos.

La institución sanitaria es referente en la atención de patologías renales en la provincia y, desde 2011, realiza este tipo de prácticas a pacientes carentes y a aquellos que cuentan con cobertura social.

En 15 años de funcionamiento de este dispositivo, casi se triplicaron las intervenciones, aumentando significativamente la capacidad operativa para llevar a cabo este procedimiento.

En el 2011 se realizaron 10 trasplantes de riñón y, en 2025 fueron 40, es decir, un incremento del 300%.

En cada operativo participan alrededor de 20 profesionales, entre cirujanos, nefrólogos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, radiólogos, personal de hemoterapia y microbiología, auxiliares de transporte, técnicos y choferes.

Trasplantes en junio

El miércoles 24 se realizó un trasplante renal con donante vivo y el sábado 27 otro con donante cadavérico, ambos en ese nosocomio.

Cabe destacar que, en la Argentina, por ley, se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o no haya dejado constancia expresa de su oposición.

El trasplante es la última instancia de la enfermedad renal crónica. En el hospital Oñativia se hace tratamiento preventivo con los pacientes y, si no se logra mejorar la función del riñón, se llega a la hemodiálisis y/o al trasplante de ese órgano.

Esta intervención mejora la calidad de vida y la sobrevida del paciente, es decir, que vive más y mejor, por lo que mientras más rápido se haga la intervención, será mejor para la persona.

Actualmente hay más de 100 pacientes en el Centro de Diálisis del nosocomio y en los dispositivos operativos en Orán, Tartagal, Cafayate y Joaquín V. González, quienes están bajo tratamiento dialítico tres veces a la semana.

Cómo ser donante de órganos

La persona puede indicar su voluntad de varias maneras:

• Firmando un acta en el CUCAI Salta, ubicado en calle Mariano Boedo 87.

• Enviando un telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino.

• Ingresando a la app Mi Argentina, en la opción Salud, haciendo un clic en donación de órganos y luego en “expresá tu voluntad de donar”. Para ello, primero es necesario crear una cuenta y validar la identidad.

• Tramitando el Documento Nacional de Identidad.