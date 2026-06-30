Renunció Fernando Brom a la subsecretaría de Ambiente

El Gobierno hizo oficial la renuncia de Fernando Brom a la subsecretaría de Ambiente de la Nación. La misma quedó formalizada en la resolución 65/2026 publicada en el Boletín Oficial Permaneció poco más de un año en el cargo y durante su gestión había cuestionado y admitido errores de la administración nacional en el manejo sobre los incendios forestales en Chubut.

Su renuncia se concretó en la misma jornada donde también quedó oficializada la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, quien es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. De esta manera, la administración libertaria atraviesa jornadas intensas con una gran reestructuración política en diversas áreas. Diego Santilli fue designado como el reemplazante de Adorni y absorbe las funciones del ministerio del Interior que ya ejercía. Fernando Brom había desembarcado en la Subsecretaría de Ambiente el 13 de febrero de 2025 y su nombramiento llamó la atención en su momento porque no provenía del ámbito ambiental sino del sector privado y de la gestión administrativa.