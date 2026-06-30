Vecinos sancionados por quema ilegal de restos de poda en un baldío

Personal de la Patrulla Ambiental de la Municipalidad, en conjunto con efectivos de Emergencias 105, intervino esta mañana ante un incendio registrado en un terreno ubicado al final de calle Las Chirimoyas s/n, en barrio Tres Cerritos.

El foco ígneo se originó por la quema de restos de poda, troncos y residuos realizada por obreros que trabajaban en el predio.

Debido a la intensidad del fuego, las llamas se descontrolaron, generando una situación de riesgo para las viviendas cercanas y aumentando el peligro de propagación hacia el Cerro 20 de Febrero, dada la proximidad del lugar y las condiciones de vegetación seca.

Tras controlar la situación, el personal municipal logró identificar al responsable del hecho, procediendo a labrar el acta de infracción correspondiente por incumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 5.941 – Código de Protección Ambiental de la Ciudad de Salta.

Desde el municipio se recuerda a la comunidad que la quema de residuos, restos de poda y cualquier otro material a cielo abierto está prohibida, ya que representa un grave riesgo para la seguridad de las personas, el ambiente y el patrimonio natural de la ciudad.

Asimismo, se solicita a los vecinos denunciar este tipo de prácticas para prevenir incendios y proteger los espacios verdes de Salta comunicándose al 147, al 911 o vía APP Muni Salta.