El sábado 4 habrá una nueva jornada de adopción responsable

El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” participará de “Estudia Salta" con un stand de adopciones, vacunación antirrábica y turnos para castración. Será de 16 a 19 hs en el Paseo Güemes y Juramento.
 
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La Municipalidad de Salta invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de promoción del bienestar animal que se desarrollará en el marco del evento “Estudia Salta”, el próximo sábado 4 de julio, de 16 a 19 horas, en el Paseo Güemes y Juramento. 

Durante la actividad, el Centro de Adopciones Municipal “Matías Nicolás Mancilla” contará con un stand institucional donde los asistentes podrán conocer a perros que actualmente esperan encontrar una familia a través de la adopción responsable. 

Además, el equipo municipal brindará el servicio gratuito de vacunación antirrábica para perros y gatos, y entregará turnos para castración, con el objetivo de seguir fomentando el cuidado responsable de los animales de compañía y la salud pública. 

La propuesta busca acercar a jóvenes, estudiantes y familias información sobre la importancia de la tenencia responsable, promoviendo acciones que contribuyan al bienestar de los animales y a una convivencia más saludable en la ciudad.

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Los puestos de acopio se ubicarán de 10 a 17 hs. en el ingreso al parque del Bicentenario. Podrán entregarse aparatos electrónicos (RAEE), botellas de plástico, baterías de autos y motos, aceite, residuos textiles, etc.
 
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