Actualización de haberes para el sector pasivo de las Fuerzas de Seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, por medio de la Unidad de Trámites Previsionales (UTP), informó que concluyeron las gestiones ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para que el sector pasivo de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia perciba con los haberes de agosto de 2026 las diferencias retroactivas de los incrementos otorgados al sector activo en abril de 2026.

La UTP realizó la presentación de la declaración jurada ante la ANSeS conforme a la Resolución Conjunta N.° 267/26 del Ministerio de Seguridad y N.° 76/26 del Ministerio de Gobierno y Justicia, ratificada por Decreto Provincial N.° 144/26 para la actualización de haberes con el incremento del 2% (respecto de los salarios de diciembre/25) en el sueldo de abril de 2026 que percibió el personal policial y penitenciario activo.

Las gestiones se hicieron mediante expediente digital ante la ANSeS para cumplir con todos los requerimientos solicitados relacionados con los aspectos legales, técnicos y presupuestarios.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4683142 de 8 a 15 horas.