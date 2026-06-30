Estatales: El Gobierno oficializó aumentos en tres tramos y un bono de $50 mil

El Gobierno nacional formalizó el nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. El convenio contempla aumentos salariales escalonados entre junio y agosto, un bono extraordinario de $50 mil y la actualización de distintas escalas salariales.

La medida se homologó a través del Decreto 552/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El acuerdo alcanzado en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General establece un incremento salarial acumulado de 6,5% dividido en tres tramos entre junio y agosto.

El primero de ellos consiste en un 2,40% a partir del 1° de junio de 2026 sobre las retribuciones vigentes al cierre de mayo. El cronograma continúa con un 2,20 % a partir del 1° de julio y finaliza con un 1,90 % a partir del 1° de agosto, siempre calculados sobre los haberes del mes inmediato anterior. Estos porcentajes impactarán tanto en el personal permanente como en el no permanente incluido en el convenio.