Las asignaciones familiares aumentarán un 2,15% en julio

La actualización alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y beneficiarios de asignaciones de pago único.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 2,15% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites de ingresos para acceder al sistema CUNA (ex SUAF), que comenzará a regir desde julio de 2026. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 187.

La actualización responde a la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el último índice de inflación disponible. El incremento impacta en la Asignación Familiar por Hijo (AFH), la Asignación Prenatal y las asignaciones de pago único que perciben trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y otros beneficiarios.

Con los nuevos valores, podrán acceder a las asignaciones familiares quienes tengan un ingreso individual de hasta $3.034.844 brutos mensuales, siempre que el ingreso total del grupo familiar no supere los $6.069.688.

Anses: estos serán los nuevos montos por la Asignación Familiar en julio

Los montos varían según el ingreso del grupo familiar:

  • Hasta $1.146.199: $74.033 por hijo.
  • Entre $1.146.199,01 y $1.681.012: $49.940 por hijo.
  • Entre $1.681.012,01 y $1.940.783: $30.206 por hijo.
  • Entre $1.940.783,01 y $6.069.688: $15.586 por hijo.

Los mismos valores se aplicarán para la Asignación Familiar Prenatal.

En el caso de los monotributistas, las asignaciones familiares también fueron actualizadas según la categoría:

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D, E, F, G y H: $15.586.

ANSES: así quedarán las asignaciones de pago único en julio

Además, la ANSES actualizó los montos de las prestaciones que se abonan por única vez:

  • Nacimiento: $86.295.
  • Adopción: $515.930.
  • Matrimonio: $129.209.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Para acceder a las asignaciones de pago único también continuará vigente el tope de ingresos familiares de $6.069.688.

De acuerdo con el calendario de pagos de la ANSES, los titulares del sistema CUNA (ex SUAF) cobrarán las asignaciones entre el 8 y el 22 de julio, según la terminación del DNI.

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