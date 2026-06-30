El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que regirán a partir de los haberes que se cobre en julio.

La medida se implementó a través de la la Resolución 186/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Guillermo Héctor Arancibia.

De acuerdo con el texto, los montos regirán con una actualización del 2,15%, mediante una fórmula en función con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para mayo.

La medida se enmarca en el esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que dispuso ajustes mensuales de los haberes previsionales en función de la inflación.

Según la resolución firmada por el director ejecutivo del organismo, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $411.989,33 ($481.989,33 con el bono de $70 mil, congelado desde marzo de 2024) mientras que el haber máximo se fijó en $2.772.298,06.

En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se actualizará a $188.466,31 ($258.466,31 con el bono), y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $329.591,46 ($399.591,46 con el extra) desde el séptimo mes del año.

Además, se establecieron nuevas bases imponibles para los aportes previsionales. La base mínima quedó fijada en $138.757,90, mientras que la máxima será de $4.509.567,41.