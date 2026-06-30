Rige una alerta amarilla por vientos intensos en la Cordillera y la Puna salteña

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes para distintas zonas de la provincia de Salta. El fenómeno afectará durante la jornada a la Cordillera de los Andes y a sectores de la Puna, donde se esperan condiciones de intensidad que podrían generar complicaciones.

En la Cordillera de los Andes, la alerta estará vigente desde las 12 hasta las 24 horas. Allí se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 70 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.

Por su parte, en la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, la advertencia regirá entre las 12 y las 18 horas. En estos departamentos también se pronostican vientos del oeste de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, el organismo meteorológico recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución, especialmente en rutas de alta montaña y caminos de la Puna, donde las fuertes ráfagas pueden afectar la visibilidad y la estabilidad de los vehículos.

El nivel amarillo implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes y daños menores, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

