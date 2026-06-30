Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo electoral

“Los peruanos le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, aseguró el mandatario, quien comparó los resultados de las elecciones con los comicios que se desarrollaron en Colombia y que dieron por ganador a Abelardo de la Espriella.
PolíticaHace 7 horasPrensaPrensa
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Tras un interminable escrutinio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú dio por ganadora del balotaje presidencial a Keiko Fujimori sobre su rival Roberto Sánchez. El resultado se conoció este lunes y el presidente Javier Milei felicitó a la flamante mandataria a través de una publicación en X.

“Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, comenzó diciendo Milei luego de conocerse los resultados electorales en una segunda vuelta presidencial.

En una elección sumamente ajustada frente al candidato de Juntos por el Perú, el voto en el extranjero fue determinante para consolidar la victoria de Fujimori para el período 2026-2031.

“Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, remarcó Milei, asegurando que “la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”. Y cerró con su habitual frase: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”

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