Misiones reconoce a las mascotas como parte de una “familia multiespecie”

En el marco de una causa por violencia familiar, un juzgado de la localidad misionera de Leandro N. Alem dictó una resolución sin precedentes en la provincia. El fallo dispuso ampliar las medidas de resguardo habituales para proteger también a los animales domésticos del grupo familiar de un hombre denunciado por amenazas para que no ejerza ningún tipo de maltrato, daño, hostigamiento o perturbación contra su pareja, sus hijos o sus mascotas.

La presentación judicial ante el Juzgado de Familia y Violencia Familiar N° 1 la realizó la abogada Micaela Pereira, quien solicitó formalmente que la prohibición de acercamiento y las herramientas de tutela incluyeran de manera expresa a los animales de compañía de su clienta.

El planteo se sustentó en el concepto de “familia multiespecie”, una perspectiva jurídica en constante crecimiento en diferentes jurisdicciones del país que reconoce a las mascotas como integrantes fundamentales del entorno afectivo y del núcleo familiar.

La resolución emitida por el Juzgado incorporó a las medidas de protección a los animales domésticos involucrados en el expediente: Otto, Apolo, Gala y Foxi.

Asimismo, la autoridad judicial determinó que el denunciado tiene prohibido retirar, trasladar o disponer de dichos animales mientras permanezcan vigentes las restricciones ordenadas en el proceso.