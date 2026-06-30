El Móvil de Licencias atenderá esta semana en diferentes sectores de la ciudad

Como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión, la Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a los barrios para facilitar la realización de trámites a los vecinos.

En esta oportunidad, se informa que el Móvil de Licencias continúa brindando atención en distintos puntos de la ciudad. Esta semana, el servicio funcionará este martes 30 de junio, miércoles 1 y viernes 3 de julio de 9.30 a 12.30, según el siguiente cronograma:

Martes 30 de junio: SUM de Palermo 1

Miércoles 1 de julio: Comedor Niñito Jesús

Viernes 3 de julio: CIC de Solidaridad

La atención será por orden de llegada. Los interesados podrán consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además podrán:

+ Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

+Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

+ Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)