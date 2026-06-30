Keiko Fujimori es la presidenta electa de Perú

El escrutinio del balotaje en Perú concluyó este lunes, 22 días después del cierre de urnas en la segunda vuelta, y confirmó el triunfo de la candidata de ultraderecha Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez, por una diferencia de 49.641 votos. Se trata de la cuarta postulación presidencial de la hija del dictador Alberto Fujimori.

Con el 100% de las 92.766 actas escrutadas, Fujimori de Fuerza Popular acumuló 9.223.396 votos (50,135%) y Sánchez de Juntos por el Perú sumó 9.173.755 de votos (49,865%), según la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú.

"Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", celebró la presidenta electa en X, aseguró que fueron resueltas "todas las observaciones por parte de los Jurados Electorales Especiales y aclaró que esperan la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones "con mucha humildad, prudencia y responsabilidad".