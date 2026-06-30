Paraguay decretó feriado tras el histórico triunfo ante Alemania

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que este martes será feriado nacional tras la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar a Alemania por penales.

“¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!“, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X poco después del triunfo, en una publicación que superó los dos millones de visualizaciones en pocos minutos y recibió miles de mensajes de celebración.