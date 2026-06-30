A seis días del doble terremoto que azotó a varias zonas de Venezuela, se concentran esfuerzos en la localidad costera de La Guaira para intentar localizar a Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido luego de que colapsara por completo el edificio residencial donde se encontraba.
Paraguay decretó feriado tras el histórico triunfo ante Alemania
InternacionalesHace 8 horasPrensa
“¡Feriado carajo!“, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X poco después del triunfo, en una publicación que superó los dos millones de visualizaciones en pocos minutos y recibió miles de mensajes de celebración.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que este martes será feriado nacional tras la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar a Alemania por penales.
“¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!“, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X poco después del triunfo, en una publicación que superó los dos millones de visualizaciones en pocos minutos y recibió miles de mensajes de celebración.
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La candidata de Fuerza Popular remarcó que esperará la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones, pero ya fueron escrutadas el 100% de las actas. "Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", celebró.