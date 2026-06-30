Operativo de identificación en B° Solís Pizarro

En el marco de los operativos de identificación que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que hasta el viernes 3 de julio continuarán las acciones tanto en el interior provincial como en la ciudad de Salta.

En el municipio de General Mosconi, el móvil de identificación continuará este martes 30 en Campo Vespucio; mañana miércoles 1 de julio estará en la Misión El Cruce; el jueves 2 en la Misión Wichí y finalizará el viernes 3 de julio en el nuevo edificio municipal.

En todos los operativos del norte provincial, la atención comenzará a las 9, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada, que serán atendidos durante la misma jornada.

Capital

En la ciudad de Salta, los operativos se realizarán mediante el uso de valijas digitales en distintos barrios.

Las actividades continuarán este martes 30 de junio en Pavo Real 1756, barrio Solís Pizarro.

Mañana miércoles 1 y jueves 2 de julio se desarrollarán en el Centro Integrador Comunitario de Villa Asunción, ubicado en la intersección de Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario.

El cronograma finalizará el viernes 3 de julio en el CIC del barrio Solidaridad, ubicado sobre avenida Fortín Juan Manuel Cedolini.

En la Capital, la atención también comenzará a las 9 y se entregarán 70 turnos por día, que serán atendidos durante la jornada.